Predsedniki sindikalnih central vložili zahtevo za presojo ustavnosti dviga plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike

Ljubljana, 13. januarja - Predsedniki petih sindikalnih central so danes na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti člena interventnega zakona, ki za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v javnem sektorju. Predlagajo tudi začasno zadržanje izvajanja te določbe, so povedali na novinarski konferenci.