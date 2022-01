OP Avstralije v pričakovanju Đokovićeve usode in priložnosti za ostale

pripravila Žiga Bojc in Aljoša Žvirc

Melbourne, 15. januarja - Srb Novak Đoković in Japonka Naomi Osaka sta branilca naslova na OP Avstralije, ki se bo v Melbournu začelo v ponedeljek. Predvsem Srb pa še vedno čaka bodisi na izgon iz Melbourna bodisi na zeleno luč zveznega sodišča za nastop. Slovenijo bodo zastopale Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Andreja Klepač, ki so ob vstopu v novo sezono v odlični formi.