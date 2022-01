Tudi tretji varnostni pogovori Zahoda in Rusije ta teden brez preboja

Dunaj, 13. januarja - Udeleženci današnjih varnostnih pogovorov v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so postregli s svarilom, da je nevarnost oboroženega spopada na evropskih tleh večja kot kadarkoli v minulih 30 letih. Rešitve, kako pomiriti napetosti med Rusijo in Zahodom, predvsem glede Ukrajine, sicer niso ponudili.