Predmeti in podobe Dušana Kirbiša v soboški Galeriji

Murska Sobota, 13. januarja - V Galeriji Murska Sobota so odprli razstavo letošnjega nagrajenca Prešernovega sklada Dušana Kirbiša Predmeti in podobe, posebej zasnovano za prostore murskosoboške galerije. Čeprav to ni pregledna razstava v kronološkem smislu, na poseben način sintetizira in zgošča celotno umetnikovo dosedanje ustvarjanje.