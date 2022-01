Ob potrditvi strategije o izstopu iz premoga v Tešu in Premogovniku Velenje izpostavljajo zahtevno in odgovorno nalogo

Velenje, 13. januarja - Zelena transformacija pred Termoelektrarno Šoštanj (Teš) in Premogovnik Velenje postavlja zahtevno in odgovorno nalogo, so se odzvali v obeh družbah, potem ko je vlada danes sprejela strategijo o izstopu iz premoga in potrdila letnico 2033 za izhod. V podjetjih pravijo, da že pripravljajo strokovna izhodišča in sodelujejo z relevantnimi deležniki.