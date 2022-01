Zmanjševanje tveganja revščine med ključnimi cilji socialnega varstva do leta 2030

Ljubljana, 13. januarja - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od leta 2022 do 2030. Cilji resolucije se nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva, med ključnimi cilji pa je tudi zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti, so sporočili po seji vlade.