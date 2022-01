Organizatorji Coachelle se nadejajo aprilske izvedbe v živo

Los Angeles, 14. januarja - Kljub epidemiji covida-19, ki je še vedno močno prisotna tudi v ZDA, organizatorji kalifornijskega glasbenega festivala Coachella upajo, da jim ga bo po dveh letih končno le uspelo izpeljati v živo. Za aprilsko izdajo so že napovedali zvezdniška imena, kot so Harry Styles, Billie Eilish and Kanye West, piše francoska tiskovna agencija AFP.