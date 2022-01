Vstopna točka ZD Ljubljana za odvzem brisov za PCR-testiranje od ponedeljka v Stanežičah

Ljubljana, 13. januarja - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana s ponedeljkom vstopno točko za odvzem brisov za PCR-testiranje selijo na novo lokacijo na P+R parkirišče v Stanežičah. Odvzem brisov bo še naprej potekal na "drive in" način, so sporočili iz ZD Ljubljana. Za spremembo lokacije so se odločili zaradi boljše prometne pretočnosti ob povečanem številu odvzemov brisov.