SBI TOP končal malenkost pod gladino

Ljubljana, 13. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes končal 0,06 odstotka pod gladino. Borzni posredniki so opravili za 1,36 milijona evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami. V prvi kotaciji so največ izgubile delnice NLB in Zavarovalnice Triglav, medtem ko so najbolj pridobile delnice Cinkarne Celje.