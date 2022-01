Poklukar: Celotna družba se je ob tokratnih Dnevih cepljenja mobilizirala

Laško, 13. januarja - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Thermano Laško, ki med drugim izvaja tudi rehabilitacijo bolnikov po prebolelem covidu-19. Kot je ob obisku ocenil minister, se je celotna družba mobilizirala ob tokratnih Dnevih cepljenja, ki so se začeli danes in bodo potekali do sobote. Znova pa je pozval državljane k cepljenju proti covidu-19.