Vlada sprejela predlog resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2030

Ljubljana, 13. januarja - Vlada je na današnji seji določila predlog resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2030 in ga bo poslala v obravnavo in sprejem državnemu zboru. Gre za ključni strateški dokument za oblikovanje kakovostnih ciljev, meril, ukrepov in politik na področju slovenskega visokošolskega prostora, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.