V galeriji Ravnikar risbe Helene Tahir z večpomenskimi iztočnicami

Ljubljana, 14. januarja - V galeriji Ravnikar je od danes na ogled razstava Helene Tahir z naslovom Words Fail Me. Postavitev je zadnja v nizu risarskih serij, ki jih umetnica nadgrajuje že vrsto let. Sestavljajo jo razkošen barvit triptih in pet manjših črno-belih risb. V umetničinem izrazu prednjači figuralika, ki jo je iz portretov razvila do celopostavnih upodobitev.