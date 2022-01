Znanstveni svet ARRS obsoja napade na raziskovalce

Ljubljana, 13. januarja - Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) obsoja vedno bolj grobe verbalne in tudi fizične napade na raziskovalce, ki so najbolj izpostavljeni v boju proti covidu-19. Znanstveno podprta razprava ostaja najmočnejše orodje v spopadu s krizami, ki bodo verjetno tudi v prihodnosti ogrožale naš obstoj, so opozorili.