Ruske oblasti šest oseb obtožile posilstev zapornikov

Moskva, 13. januarja - Ruski preiskovalci so danes sporočili, da je bilo šest ljudi, vključno z dvema uradnikoma, obtoženih posilstva in mučenja zapornikov. Primer je povezan z lanskoletno objavo posnetkov spolne zlorabe v zaporu v mestu Saratov, ki so sprožili ostre obsodbe s strani skupin za človekove pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.