Z vprašalnikoma o potovalnih navadah do oblikovanja parkirnega in prometnega režima v Kopru

Koper, 13. januarja - Mestna občina Koper je pripravila ločena vprašalnika o potovalnih navadah prebivalcev in obiskovalcev starega mestnega jedra, ki bosta podlaga za oblikovanje parkirnega in prometnega režima, prilagojenega delu in bivanju v mestu. Zainteresirani lahko vprašalnika izpolnijo do vključno nedelje, 23. januarja.