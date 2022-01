Opozicija kritična do rezultatov programskega razpisa ministrstva za kulturo

Ljubljana, 13. januarja - Poslanec SD Marko Koprivc se je v današnji izjavi kritično odzval na rezultate štiriletnega programskega razpisa za kulturne programe v umetnosti in ministra za kulturo Vaska Simonitija pozval k odstopu. Na rezultate razpisa, na katerem so nekatere nevladne organizacije ostale brez sredstev, so se odzvali tudi v LMŠ in Levici.