V Franciji stavka učiteljev zaradi koronskih pravil na šolah

Pariz, 13. januarja - Velik del učiteljev v francoskih mestih danes na enoten poziv vseh šolskih sindikatov stavka, ker so nezadovoljni z upravljanjem epidemije covida-19 in s tem povezanimi ukrepi v šolah. Glede na navedbe sindikatov je udeležba na stavki na osnovnih in srednjih šolah več kot 60-odstotna, šolsko ministrstvo jo ocenjuje na 30 odstotkov.