Francoski peki kritizirajo Leclerc zaradi omejevanja cen baget

Pariz, 13. januarja - V francoskem trgovcu Leclercu so se odločili, da kljub inflaciji omejijo ceno znamenite štruce kruha bagete na 29 centov. A so se tej potezi uprli francoski peki, kmetje in mlinarji, ki trdijo, da bi trgovec s to potezo ogrozil konkurenco v eni od najbolj cenjenih panog v državi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.