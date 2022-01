Slovenski tovornjaki lansko jesen prepeljali več blaga

Ljubljana, 16. januarja - Trend rasti prepeljanih količin blaga po cestah se je lani jeseni nadaljeval. Slovenski tovornjaki so po podatkih statističnega urada v tretjem četrtletju prepeljali 26,5 milijona ton blaga, kar je osem odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju. Naloženi so prevozili 373,8 milijona kilometrov in opravili 6,1 milijarde tonskih kilometrov.