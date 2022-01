Film o Janji Garnbret na ogled od 18. januarja dalje na pretočnih platformah

Ljubljana/Koper, 13. januarja - Celovečerni dokumentarni film Stena - Vzpon do zlata (The Wall - Climb for Gold), ki pripoveduje zgodbo o štirih vrhunskih tekmovalkah, med njimi tudi o prvi olimpijski prvakinji športnega plezanja Janji Garnbret, na poti do olimpijskih iger v Tokiu, bo svetovnemu občinstvu od 18. januarja dalje dostopen na vseh večjih pretočnih platformah.