Letos mineva 70 let od preimenovanja Guštanja v Ravne na Koroškem

Ravne na Koroškem, 16. januarja - Letos mineva 70 let od takrat, ko se je Guštanj preimenoval v Ravne na Koroškem, ki ima od takrat tudi status mesta. Poslanci so zakon, po katerem so Ravne postale mesto, izglasovali 12. aprila 1952, ta dan pa je zato tudi praznik Občine Ravne na Koroškem. Urbanistični razvoj mesta prikazuje aktualna razstava v ravenski knjižnici.