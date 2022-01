SBI TOP dopoldne z manjšo rastjo

Ljubljana, 13. januarja - Indeks blue chipov SBI TOP je dopoldne na ljubljanski borzi nekoliko pridobil, do okoli 11.30 je namreč porasel za 0,17 odstotka. Navzgor ga predvsem vlečejo delnice Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije, ki beležijo več kot dvoodstotno rast. Najbolj prometne so delnice Krke, s katerimi je bilo opravljenega za okoli 272.000 evrov prometa.