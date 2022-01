V Ljutomeru razglasili leto prleških vrednot in vinske kulture

Ljutomer, 13. januarja - Občinski svet v Ljutomeru je na sredini seji leto 2022 razglasil za leto prleških vrednot in vinske kulture. S tem želijo občane in celotno skupnost spodbuditi k pozitivnemu razmišljanju ter k vrnitvi k naravi, svojim koreninam, moralnim načelom ter življenju in delu v skladu z vrednotami prleškega človeka.