Pravoslavni verniki ob polnoči vstopili v novo leto

Ljubljana/Beograd/Niš, 14. januarja - Pravoslavni verniki, ki se ravnajo po julijanskem koledarju, so ob polnoči vstopili v novo leto. V Sloveniji zaradi omejenega delovnega časa ni bilo praznovanj v lokalih, ki so običajno pripravili silvestrovanja. Bolj živahno je bilo v Beogradu, kjer so številni novo leto pričakali v lokalih in na prostem.