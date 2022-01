Evropske borze pod gladino

London/Frankfurt/Pariz, 13. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi se po sredini rasti danes uvodoma znižujejo in tako sledijo dogajanju v Aziji. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij previdni, saj med njimi vladata zaskrbljenost glede inflacijskih pritiskov in širjenja koronavirusne različice omikron.