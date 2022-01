Park vojaške zgodovine v Pivki najbolj obiskan slovenski muzej

Pivka, 15. januarja - Kljub vsem omejitvam, ki jih je prinesla epidemija, so v Parku vojaške zgodovine v Pivki dosegli zavidljive rezultate tako pri številu obiskovalcev kot pri dopolnjevanju zbirk, novih razstavah in tudi številnih muzejskih dogodkih. Našteli so skoraj 40.000 obiskovalcev, kar pomeni, da je bil ponovno najbolj obiskan muzej v Sloveniji.