Na Expu tudi o pomenu slovenske geografske lege za logistiko

Dubaj, 13. januarja - Slovenija je z Luko Koper najboljša in najhitrejša vstopna točka za tuje blago, ki gre z Bližnjega in Daljnega vzhoda v srednjo in jugovzhodno Evropo. Slovenska logistična podjetja pa so zaupanja vreden partner z dolgo tradicijo, je bilo slišati na današnjem logističnem poslovnem forumu v slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Dubaju.