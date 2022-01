Vodja senatne manjšine Mitch McConnell zelo kritičen do Bidnovega govora

Washington, 13. januarja - Vodja senatne manjšine, republikanec Mitch McConnell je bil v sredo zelo kritičen do nedavnega govora predsednika ZDA Joeja Bidna, v katerem je pozival k potrditvi volilne zakonodaje in podprl za to potrebno spremembo pravil v senatu. McConnell je govor označil za nepredsedniškega in Bidna obtožil poglabljanja političnih delitev v državi.