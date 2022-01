Azijske borze neenotno

Tokio, 13. januarja - Azijske borze so današnje trgovanje končale z neenotnimi gibanji indeksov. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij previdni, med njimi je prisotna zaskrbljenost zaradi inflacijskih pritiskov in širjenja koronavirusne različice omikron, kar bi lahko upočasnilo okrevanje gospodarstev.