Ljubljana, 13. januarja - Kick-off seminar o umetni inteligenci in pametnih robotih kot novi paradigmi malih in srednje velikih podjetij, ki ga organizira Zbornica elektronske in elektroindustrije, bo danes ob 13. uri potekal samo prek Zooma (IN NE tudi v prostorih GZS, kot je bilo napovedano sprva), so sporočili iz GZS. (prijava na: sta.si/qdTjoW)