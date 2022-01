Ljubljana, 13. januarja - Spletni interaktivni pogovor stranke LMŠ, na katerem bosta poslanka LMŠ Andreja Zabret in predsednik sekcije za gostinstvo in turizem OZS Blaž Cvar spregovorila o posledicah in težavah ukrepov vlade za omejevanje širjenja koronavirusa, bo danes ob 18. uri v živo na Facebook profilu stranke LMŠ, so sporočili iz omenjene stranke.