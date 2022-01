Spomenik v Bazovici dobil status kulturnega pomena

Vest je za Primorski dnevnik potrdila direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine za Furlanijo - Julijsko krajino Simonetta Bonomi.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Furlanije-Julijske krajine je lani avgusta sprožil postopek za priznanje kulturnega pomena spomenika bazoviškim junakom. Z dodelitvijo tega statusa so vzpostavili podlago, da bi v prihodnje lahko postal spomenik državnega pomena.

To je tudi želja odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Odbor si skupaj z obema krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji sicer prizadeva še za rehabilitacijo bazoviških junakov, ki v Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste. Ker je bazoviške junake obsodilo hitro sodišče, bo postopek dolgotrajen. Za zadevo je namreč pristojno vojaško sodišče, kjer je ponovitev postopka in rehabilitacijo težko doseči, ocenjujejo pri odboru.

Štirje bazoviški junaki veljajo za simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu in ideologiji ter za junake svobodne Evrope, zgrajene na temeljih antifašizma. Člane tajne antifašistične organizacije Borba Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča so na podlagi sodbe italijanskega fašističnega posebnega sodišča na gmajni pri Bazovici ustrelili 6. septembra 1930.