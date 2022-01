Dallas v New Yorku prekinil niz šestih zmag

New York, 13. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA utrpeli poraz na gostovanju v New Yorku. Boljši od Dallasa so bili domači Knicks, ki so zmagali s 108:85. Dallas je prekinil niz šestih zmag po vrsti. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil najboljši strelec Dallasa z 21 točkami, 11 skoki, petimi podajami in dvema ukradenima žogama.