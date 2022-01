Dnevnik o odnosih med Rusijo in ZDA (13. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Aleš Gaube v komentarju Preživete igre moških z majhnimi črnimi kovčki piše o odnosih med Rusijo in ZDA. Poudarja, da se trideset let po razpustitvi Sovjetske zveze in dokončnem propadu Varšavskega pakta zdi, da se hladna vojna med ZDA in Rusijo na evropskih tleh še ni končala.