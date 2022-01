DZ bo med drugim razpravljal o predlogu za izredno uskladitev pokojnin v januarju

Ljubljana, 13. januarja - DZ bo danes na izredni seji obravnaval predlog pokojninske novele, po katerem bi se v januarju izvedla izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka. Odstotek zvišanja bi bil odvisen od leta upokojitve. Uskladitev bi veljala od 1. januarja. Višje zneske bi izplačali z januarskimi pokojninami.