Slavija Junior - Triglav prvi polfinale DP

Ljubljana, 12. januarja - Znan je prvi polfinalni par državnega prvenstva v hokeju. Potem ko je Slavija Junior v torek v dveh tekmah četrtfinala izločila Celje, so danes do druge zmage prišli še hokejisti Triglava iz Kranja. MK Bled so premagali po podaljšku s 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 1:0). Prvo tekmo na domačem ledu so dobili s 7:2.