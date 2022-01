Po Sloveniji se začenja druga akcija Dnevi cepljenja

Ljubljana, 13. januarja - Po Sloveniji bo od danes do sobote potekala že druga akcija Dnevi cepljenja pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej. V akciji bodo sodelovali zdravstveni domovi, nekatere covidne bolnišnice in mobilne cepilne enote. V teh dneh bodo cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje na cepljenje pa ne bo potrebno.