Željko Cigler iz poslanske skupine Levice prestopil v SD

Ljubljana, 12. januarja - Dosedanji poslanec Levice Željko Cigler je prestopil v poslansko skupino SD, so sporočili iz SD. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je ob tem pojasnil, da prestop vidijo kot potrditev dobrega dela poslanske skupine in priložnost, da bodo skupaj s somišljeniki in partnerji v strankah KUL v volilni čas stopili še močnejši.