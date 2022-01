Inflacija v ZDA ob koncu 2021 dosegla sedem odstotkov

Washington, 12. januarja - Cene življenjskih potrebščin v ZDA so se decembra lani na letni ravni zvišale za sedem odstotkov, kar je 0,2 odstotne točke več kot novembra in največ od junija 1982, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Na mesečni ravni se je medtem rast cen glede na november nekoliko umirila in dosegla 0,5 odstotka.