V murskosoboški bolnišnici razglasili tretjo fazo delovanja

Murska Sobota, 12. januarja - V murskosoboški bolnišnici so zaradi naraščanja števila obolelih s covidom-19 in karanten, predvsem med zaposlenimi v zdravstveni negi, razglasili tretjo fazo delovanja, v kateri zaposlenim v tveganem stiku brez simptomov ni treba v karanteno. V prihodnjem tednu bodo znova zmanjšali obseg operacij, so sporočili.