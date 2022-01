Ljubljanska borza: SBI TOP ob pocenitvi večine delnic navzdol

Ljubljana, 12. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,23 odstotka. Skupaj je bilo sklenjenih za 1,2 milijona evrov poslov, od tega več kot polovica z delnicami Krke in NLB. Oboje so se pocenile za po skoraj pol odstotka. Dražje kot v torek so trgovanje v prvi kotaciji končale le delnice Save Re.