Za povračilo nakupa hitrih testov potrebni dve ločeni vlogi

Ljubljana, 31. januarja - Podjetja, ki so upravičena do povračila stroškov nakupa hitrih antigenskih testov za svoje zaposlene, morajo na Finančno upravo RS (Furs) vložiti dve ločeni izjavi. S prvo uveljavljajo povračilo za čas od 8. novembra lani do 31. januarja letos, z drugo pa za mesec februar, so sporočili s Fursa.