Za obisk na enotah Zpiza se je treba naročiti

Ljubljana, 12. januarja - Zaradi poslabševanja epidemioloških razmer se je treba za obisk na enotah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) predhodno naročiti, in sicer preko enotnega klicnega centra ali storitve evloge na njihovi spletni strani. Obiskovalci Zpiza morajo ob obisku izpolnjevati tudi PCT-pogoj, so sporočili.