Med Natom in Rusijo bistvene razlike, a pripravljenost na dialog

Bruselj, 12. januarja - Med članicami zveze Nato in Rusijo so bistvene razlike glede Ukrajine, ki jih ne bo lahko premostiti, a današnje srečanje je pozitivno znamenje, obstaja splošna pripravljenost na nadaljnji dialog, je poudaril generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg po približno štiriurnem sestanku Sveta Nata in Rusije, prvem po dveh letih in pol.