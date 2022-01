Zaradi obolelih med zaposlenimi v šempetrski bolnišnici še bolj skrčili operativni program

Šempeter pri Gorici, 12. januarja - V šempetrski bolnišnici je trenutno šest obolelih med zaposlenimi, in sicer en zdravnik in pet zaposlenih v zdravstveni negi. Ker vsi prihajajo s kirurškega oddelka, so morali na hitro zmanjšati število kirurških obravnav, je danes v izjavi za medije povedala strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler.