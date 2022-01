V občini Piran lani 1,5 milijona turističnih nočitev

Portorož, 13. januarja - V občini Piran so lani zabeležili 1,539 milijona nočitev, kar je največ v državi. S tem so dosegli 21 odstotkov več nočitev kot leto prej in 17 odstotkov manj kot v rekordnem in predkoronskem letu 2019, so navedli v Turističnem združenju Portorož. Dobro tretjino vseh nočitev so ustvarili tuji gostje.