Banke pripravljene na nadaljnjo podporo razvoju, pri tem s pričakovanji do države

Ljubljana, 12. januarja - Slovenske banke so v odlični kondiciji in poslujejo zdravo ter stabilno, je bilo slišati na današnji novinarski konferenci v organizaciji Združenja bank Slovenije. Ob rekordni likvidnosti so polno pripravljene nadalje podpirati razvoj. Imajo pa pri tem pričakovanja do države, še naprej jih močno žulijo omejitve pri posojilih prebivalstvu.