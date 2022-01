Pogrešajo Vlasto Udovič Ahmadi iz Ljubljane in njenega otroka

Ljubljana, 12. januarja - Svojci pogrešajo 37-letno Vlasto Udovič Ahmadi iz Ljubljane in njenega leto in pol starega otroka. Nazadnje so ju opazili v Ljubljani, obstaja pa verjetnost, da se nahajata na območju primorsko-notranjske regije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, kjer prosijo za informacije o pogrešani.