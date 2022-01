Poginila je junaška podgana Magawa, ki je pomagala odkrivati mine

Phnom Penh, 12. januarja - Junaška in odlikovana osemletna podgana Magawa, ki je v svoji petletni karieri v Kambodži izsledila več kot 100 protipehotnih min in drugih eksplozivnih sredstev, je konec tedna poginila. Magawa, ki je bila pred smrtjo zdrav in poln energije, se je uradno upokojil šele junija lani, poroča britanski BBC.