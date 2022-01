Odprte prijave za Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega

Bruselj, 12. januarja - V ponedeljek so se odprle prijave za letošnjo Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega, ki jo Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna vsako leto podelita uspešnim projektom, ki jih izvajajo mladi za mlade in ki prispevajo k razvoju Evrope, so sporočili iz Bruslja.